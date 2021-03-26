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كرة السلة – الاتحاد المنستيري يفوز على الزهراء الرياضية ويعمق الفارق في الصدارة

2021/03/26 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

عمق الاتحاد المنستيري حامل اللقب الفارق في الصدارة بفوزه على ضيفه وملاحقه المباشر الزهراء الرياضية 80-75 في المباراة التي اقيمت يوم الجمعة لحساب الجولة الثالثة من منافسات مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.
ورفع الاتحاد المنستيري رصيده الى 7 نقاط في اعلى الترتيب واصبح يبتعد بفارق نقطتين على الزهراء الرياضية التي تحتل المركز الثاني ب5 نقاط.
وفي ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الثالثة :
الاتحاد المنستيري – الزهراء الرياضية 80-75
الملعب النابلي – شبيبة القيروان 66-58
الدالية الرياضية بقرمبالية – النجم الرادسي 60-57
الترتيب
الفريق النقاط لعب
الاتحاد المنستيري 7 3
الزهراء الرياضية 5 3
شبيبة القيروان 4 3
النجم الرادسي 4 3
الملعب النابلي 4 3
الدالية الرياضية بقرمبالية 4 3

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