كرة السلة – الاتحاد المنستيري يفوز على الزهراء الرياضية ويعمق الفارق في الصدارة

عمق الاتحاد المنستيري حامل اللقب الفارق في الصدارة بفوزه على ضيفه وملاحقه المباشر الزهراء الرياضية 80-75 في المباراة التي اقيمت يوم الجمعة لحساب الجولة الثالثة من منافسات مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.

ورفع الاتحاد المنستيري رصيده الى 7 نقاط في اعلى الترتيب واصبح يبتعد بفارق نقطتين على الزهراء الرياضية التي تحتل المركز الثاني ب5 نقاط.

وفي ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الثالثة :

الاتحاد المنستيري – الزهراء الرياضية 80-75

الملعب النابلي – شبيبة القيروان 66-58

الدالية الرياضية بقرمبالية – النجم الرادسي 60-57

الترتيب

الفريق النقاط لعب

الاتحاد المنستيري 7 3

الزهراء الرياضية 5 3

شبيبة القيروان 4 3

النجم الرادسي 4 3

الملعب النابلي 4 3

الدالية الرياضية بقرمبالية 4 3