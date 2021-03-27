صفاقس: تسجيل 4 وفيات و152 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت ولاية صفاقس، خلال الساعات الأربع وعشرين الأخيرة 4 وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا و50 حالة شفاء، مقابل عودة المنحى التصاعدي للاصابات بالفيروس مقارنة بالايام الماضية حيث تم رصد 152 اصابة جديدة، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات الى 681 حالة والاصابات الى 24089 حالة من بينها 22580 حالة شفاء، وذلك منذ ظهور الجائحة الوبائية.

وتفيد المعطيات الواردة في البلاغ التحييني للوضع الوبائي بجهة صفاقس، الصادر اليوم السبت، عن الادارة الجهوية للصحة، بان الاصابات الجديدة بالفيروس تم اكتشافها من ضمن 512 تحليلا مخبريا أجريت أمس الجمعة بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وبعدد من المخابر الخاصة بالجهة.

ويقيم حاليا، حسب المعطيات ذاتها، 23 مريضا باقسام العناية المركزة و66 مريضا بقسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، بينما يقيم 35 آخرين بالمصحات الخاصة.