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الوزير: حملة التلقيح المضاد لكورونا ستتواصل بصفة عادية خلال رمضان

2021/03/27 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أكد رئيس لجنة التلاقيح وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا هاشمي الوزير اليوم السبت أن الحملة الوطنية للتلقيح المضاد لفيروس كورونا ستتواصل بصفة عادية خلال شهر رمضان المكرم ولن تشهد روزنامة عمل مراكز التلاقيح أي تغيير.

وأبرز الوزير أن كل من وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم وعدد من فقهاء الدين في تونس أكدوا بعد استشارتهم من قبل لجنة التلاقيح أن التلقيح ضد فيروس كورونا لا يفطر الصائم ولا يوجد أي مانع ديني من تلقيها نهارا خلال شهر رمضان.

وأضاف الوزير في هذا الصدد أنه من الناحية العلمية أيضا لا تؤثر حقنة التلقيح المضادة لفيروس كورونا على الصيام خاصة وأنه يقع حقنها في العضل وليس في الوريد، كما أن هذا التلقيح خال من المواد المغذية للجسم.

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