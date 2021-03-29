ارتفاع عدد الملقحين ضد كورونا في تونس إلى 48.653 شخص..

بلغ إجمالي الملقحين ضد فيروس كورونا إلى حدود اليوم السادس عشر من الحملة الوطنية للتلقيح، 48.653، فيما ارتفع عدد المسجلين على منظومة ‘ايفاكس’ 744326.

وأظهرت معطيات نشرتها وزارة الصحة منذ قليل، أن عدد الملقحين بتاريخ يوم أمس الأحد بلغ 4342.

وجددت وزارة الصحة دعوتها كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقّي التلاقيح المضادّة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة evax المخصّصة للغرض وذلك عبر الآليات التالية :

‏• على ⁦www.‪evax.tn‬⁩

‏• الرقم الأخضر 80.10.20.21

‏•عبر SMS فيه evax على 85.355

‏•عبر الضغط على #2021*

وتتواصل الحملة الوطنيّة للتلقيح ضدّ فيروس كورونا في مختلف مراكز التلقيح الـ 25 المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية وفق الإستراتيجية الوطنية للتلقيح المتّبعة من قبل وزارة الصحة.