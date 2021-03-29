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السعوديّة تضع شرطا جديدا للصلاة في الحرم

2021/03/29 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

وضعت الرئاسة العامة لشئون الحرمين بالمملكة العربية السعودية شرط جديد لدخول الحرم وأداء الصلوات فيه.

وحسب ما جاء في موقع “عاجل” السعودي فقد أعلن عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خطة موسم رمضان المبارك (1442هـ)، خلال الملتقى الإعلامي الذي أقامته الرئاسة العامة عن بُعد أمس الأحد.

وشدد السديس على أن دخول المصلين إلى الحرم للصلاة فيه، يستلزم الحصول على تصريح للصلاة من تطبيق اعتمرنا، وأيضا إبراز تطبيق توكلنا وتطبيق تباعد.

وأكد أن الدخول سيكون من نقاط تفويج محددة للفرز والتأكد من وجود تلك التصاريح.

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