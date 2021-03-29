عاجل: الحكم بالسجن خمس سنوات وخطية مالية قدرها 100 ألف دينار على مغني الراب “سواغ مان”

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الإقتصادي المالي بالعاصمة، حكما بالسجن لمدة خمس سنوات وخطية مالية قدرها 100 الف دينار في حق مغني الراب التونسي “سواغ مان” في قضية متعلقة بغسيل أموال والتحيل ووضع المال المحجوز من طرف القضاء وقدره 17 مليون دينار على ذمة خزينة الدولة التونسية، وذلك وفق ما أفاد به اليوم الإثنين محسن الدالي نائب وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائة بتونس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

كما صدر حكم بالسجن لمدة عشر سنوات مع النفاذ العاجل في حق المتهم الثاني الأجنبي الجنسية فى القضية نفسها.

وكان قاضي التحقيق الأول في القطب القضائي المالي في تونس قد أصدر يوم 29 أفريل 2019 ، قراراً يقضي بمنع “سواغ مان” Swagg Man من السفر.

وتعهد القاضي، قبل حوالي 5 أشهر منذ قرار منع سواغ مان من السفر، بفتح تحقيق في جرائم متعلقة بالتحيل وغسيل الأموال يتهم بها الفنان، بناء على تقرير من اللجنة الوطنية للتحاليل في البنك المركزي التونسي.

وقد قرر قاضي التحقيق إيقاف سواغ مان منذ يوم 4 جويلية 2019.