بنزرت: تسجيل حالتي وفاة وتعافي 25 شخصا بعد إصابتهم بالسلالة البريطانية لفيروس “كورونا”

أفادت عضوة خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت، سلمى المشيرقي، بأن الجهة الصحية ببنزرت سجّلت حالتي وفاة لامرأتين تبلغان من العمر حوالي 87 سنة، بعد إصابتهما بالطفرة البريطانية لفيروس “كورونا “المستجد.

وأضافت ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، ان 25 مصابا بالطفرة البريطانية للفيروس، تعافوا تماما، ومن المنتظر أن يستكملوا غدا الاربعاء، فترة الحجر الصحي ، فيما لايزال مصاب واحد يقيم بأحد الممستشفيات بالعاصمة، وافة حالته الصحية بـ”الحرجة”.

وذكرت، في ذات السياق، ان الجهة سجّلت يوم أمس حالة وفاة وإصابة 28 شخصا، مبيّنة ان إجمالي الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس بالجهة منذ بداية انتشاره، بلغ 7310 أشخاص، شفي منهم 6771 شخصا وتوفي 388 آخرون، بينما يخضع حاليا 561 شخصا للحجر الصحي الذاتي.

وحثّت المشيرقي، عموم المواطنين على الالتزام بقواعد وإجراءات البروتوكولات الصحية من أجل الحد من انتشار الوباء والسيطرة على نسق العدوى العائلية التي برزت منذ مدة بالجهة، وعدم تحولها لعدوى مجتمعية او جماعية، وفق تعبيرها.

ولاحظت، بخصوص عملية التطعيم ضد فيروس “كورونا”، بأنها تسير بنسق مرضي عموما، حيث بلغ عدد الأشخاص من مهنيي الصحة وكبار السن ممن تلقوا التلقيح حتى اليوم الثلاثاء، 2230 شخصا.