28 حالة وفاة و1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 28 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، و1002 إصابة جديدة من مجموع 5556 تحليلا مخبريا.

وأوضحت الوزارة، مساء الثلاثاء، في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد إلى غاية 29 مارس، أن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 8788 حالة وفاة و252 ألفا و171 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس 2020.

في المقابل، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 216 ألفا و712 شخصا، بعد تعافي 792 مصابا.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب الوزارة، ب1161مصابا بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إقامة 300 مصاب حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 105 مصابين إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من العام الماضي.