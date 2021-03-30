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صفاقس: الاشتباه في وجود حالات إصابة بالسلالة البريطانية لفيروس “كورونا” في انتظار نتائج التقطيع الجيني

2021/03/30 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أكد المدير الجهوي للصحة بصفاقس الدكتور، جوهر المكني، على ان هناك نسبة اشتباه كبيرة في إصابة عدد من الأشخاص في الجهة بالسلالة البريطانية الجديدة لفيروس “كورونا”.
وأوضح المكني، في تصريح لـ(وات)، اليوم الثلاثاء، ان هذه العينات التي يشتبه في اصابتها بالسلالة الجديدة البريطانية لفيروس “كورونا” قد تم ارسالها الى تونس العاصمة، للتثبت من حملها لهذه السلالة من عدمه، بعد القيام بالتقطيع الجيني، مشيرا الى انه من المنتظر ان ترد نتائجها يوم غد الاربعاء.
وذكر، ان هذه الحالات المشتبهة، كانت مخالطة لحالات مصابة بالسلالة البريطانية في ولاية مجاورة لولاية صفاقس.

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