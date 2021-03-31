ابرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الاربعاء 31 مارس 2021

نور الدين البحيري يكشف الأطراف التي تقف وراء نشر اشاعة مرض راشد الغنوشي

تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

28 حالة وفاة و1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حركة النهضة تقاضي صحيفة الأنوار وشخصيات أخرى

2021/03/31 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أعلنت حركة النهضة في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، أنها قد رفعت قضية ضدّ صحيفة الأنوار وناشر المقال “والذي تدعي فيه زورا وبهتانا على راشد الغنوشي امتلاكه لآلاف المليارات وإدارته لشبكات أسلحة قارية وغيرها من الادعاءات الكاذبة” وكل من سيكشف عنه البحث.

كما أشارت الحركة إلى أنها تقدمت بعدد من القضايا ضدّ بعض الشخصيات “التي ادّعت زورا على حركة النهضة وقياداتها وقادت حملات تحريض وتشويه ضدّها”.

ودعت حركة النهضة جميع صانعي الرأي العام الى التحرّي في المعطيات وتجنّب استهداف الأشخاص وأعراضهم، والحذر من إشاعة أخبار زائفة “تهدّد الإستقرار وتمسّ من صورة تونس وتجربتها الديمقراطية”، وفق نص البلاغ.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn