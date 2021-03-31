حركة النهضة تقاضي صحيفة الأنوار وشخصيات أخرى

أعلنت حركة النهضة في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، أنها قد رفعت قضية ضدّ صحيفة الأنوار وناشر المقال “والذي تدعي فيه زورا وبهتانا على راشد الغنوشي امتلاكه لآلاف المليارات وإدارته لشبكات أسلحة قارية وغيرها من الادعاءات الكاذبة” وكل من سيكشف عنه البحث.

كما أشارت الحركة إلى أنها تقدمت بعدد من القضايا ضدّ بعض الشخصيات “التي ادّعت زورا على حركة النهضة وقياداتها وقادت حملات تحريض وتشويه ضدّها”.

ودعت حركة النهضة جميع صانعي الرأي العام الى التحرّي في المعطيات وتجنّب استهداف الأشخاص وأعراضهم، والحذر من إشاعة أخبار زائفة “تهدّد الإستقرار وتمسّ من صورة تونس وتجربتها الديمقراطية”، وفق نص البلاغ.