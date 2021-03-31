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الجامعة العامة للإعلام تندد باعتداء محتجين على مقر إذاعة تطاوين

2021/03/31 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

نددت الجامعة العامة للإعلام بالاعتداءات الخطيرة التي طالت مقر إذاعة تطاوين من قبل مجموعة من المحتجين ادت الى تهشيم بعض النوافذ.
واكدت الجامعة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء ، تضامنها مع العاملين بالمؤسسة الذين كانوا دوما على الحياد وبمنأى عن كل الأطراف واثبتوا عديد المرات مهنيتهم وحيادهم في تغطية كل الأحداث باعتبار المؤسسة مرفقا عموميا لا يجب ادخاله في الصراعات.
ودعت السلطات الأمنية الى القيام بدورها في حماية المؤسسة والعاملين فيها من كل اعتداءات، محملة وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة في ما قد يتعرض له العاملين من اعتداءات وتجاوزات.
وافادت بأنها تحتفظ بحقها في القيام بكل الإجراءات القانونية لحماية منظوريها ، داعية كل الأطراف الى ضبط النفس والنأي بالمؤسسة عن كل التجاذبات الحاصلة بين المحتجين والسلطات المعنية.

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