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محمد النّاصر يقدّم نسخة من كتابه لقيس سعيّد (صور)

2021/03/31 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 31 مارس 2021، محمّد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب السابق الذي تولّى القيام بمهام رئيس الجمهورية قبل انتخابات سنة 2019، والذي قدّم له نسخة من مؤلّفه الذي نُشر في الفترة الأخيرة تحت عنوان “جمهوريتان وتونس واحدة”.

كما تمّ التطرّق، خلال اللقاء، إلى عدد من المحطات في تاريخ تونس، إلى جانب القضايا والأوضاع التي نعيشها اليوم.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 31 مارس 2021، السيّد محمّد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب السابق الذي…

Publiée par ‎Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‎ sur Mercredi 31 mars 2021

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