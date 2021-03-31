الحرس الوطني يحبط عمليات هجرة غير نظامية

أحبطت وحدات الحرس الوطني عمليات هجرة غير نظامية يومي 29 و30 مارس الجاري.

فقد افادت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء بأن دورية تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس ،خلال الليلة الفاصلة بين يومي 29 و30 مارس 2021، من القبض على 03 أشخاص على متن مركب بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة.

كما تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بجبنيانة من القبض على 71 مجتازا (من بينهم 56 يحملون من جنسيات دول افريقية مختلفة) كانوا يعتزمون المشاركة في نفس العملية

وأوقفت دورية مشتركة بين فرقتي الأبحاث للحرس الوطني والطريق العمومي بالمحرس ومركز الحرس بالمحرس خلال الليلة الفاصلة بين يومي 29 و30 مارس 2021 بعد عمليات مداهمة، 18 شخصا بصدد التحضير لعملية هجرة غير نظامية نحو أوروبا، ومن ضمنهم 06 أشخاص من منظمي العملية وحجزت لديهم مبلغ مالي من العملة الأجنبية.

كما تمكنت دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث بجنيانة ومركز الحرس الوطني يوم 30 مارس 2021 بعد استشارة النيابة العمومية، من مداهمة أحد المنازل، والقبض على 13 شخص (من جنسيات دول افريقية) بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة.

وأضافت الداخلية أن النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الاجراءات القانونية في شأن الموقوفين.

كما احتفظت فرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بصفاقس يوم 30 مارس 2021، بأحد منظمي عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة (أصيل معتمدية العامرة)، مفتش عنه من أجل “المشاركة في وفاق قصد مغادرة التراب الوطني سرا”.