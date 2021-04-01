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حركة النهضة تعلن عن موقفها من حكومة المشيشي

2021/04/01 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، مساء الإربعاء 31 مارس 2021، اجتماعه الدوري برئاسة راشد الغنوشي، والذي خصص لتدارس المستجدات السياسية والأوضاع الاجتماعية والإقتصادية بالبلاد، إضافة إلى عدد من القضايا الحزبيّة الدّاخلية.

وفي بيان له بتاريخ اليوم غرّة أفريل 2021، عبّر المكتب التنفيذي للحركة عن دعمه للحكومة ولرئيسها هشام المشيشي وطالب بمزيد بذل الجهد للقيام بالإصلاحات المستعجلة في بعض المجالات الاقتصادية والمالية ، مُثمّنا التوقيع على الإتفاق المشترك بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل.

كما دعا الحزام السياسي الحكومي للتعاون والتضامن من أجل توفير الدعم للإصلاحات الحكومية وتحقيق الاستقرار السياسي في مؤسسات الدولة بما يضمن حسن سيرها، واهتمامها بالتزاماتها وتعهداتها تجاه شعبها وشركائها.

 

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