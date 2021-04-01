بعد اصابتها بكورونا: والي زغوان يزور والدة سمير الوافي رفقة فريق طبّي

هام: هذا ما قرره القضاء في قضية “وفاة الرضع” بمستشفى وسيلة بورقيبة..

حمة الهمامي يشارك في مهرجان الأغنية بقصيدة

هام: موعد انتهاء فيروس كورونا..عالم أوبئة يكشف..

وزارة الصحة: مجلس جهوي للصحة مخصص لولاية سليانة لمجابهة تسارع انتشار كورونا بها

2021/04/01 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

بحث مجلس جهوي للصحة، انعقد مساء اليوم الخميس بمقر وزارة الصحة، وخصّص لولاية سليانة، مختلف الإجراءات المستوجبة لمجابهة تسارع انتشار كورونا بالجهة، إضافة إلى إنجاح مختلف مراحل الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد ـ19.

وانعقد هذا المجلس الجهوي وفق بلاغ لوزارة الصحة، بحضور الوزير، فوزي مهدي، ووالي سليانة وممثلي الجهة بمجلس نواب الشعب، ا?لى جانب الكاتب العام للا?تحاد الجهوي للشغل والمدير الجهوي للصحة وعدد من المسو?ولين بالا?دارة المركزية والجهوية.

وتمّ خلال هذا الاجتماع مناقشة السبل الكفيلة بمزيد النهوض بالوضع الصحي بالجهة، والعمل على تسريع ا?نجاز المشاريع الصحية المبرمجة، بالا?ضافة ا?لى دعم الجهة الصحية بالموارد البشرية والتجهيزات الطبية الضرورية، وذلك بهدف مزيد تحسين وتقريب الخدمات الصحية لمواطني هذه الولاية.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn