وزارة الصحة: مجلس جهوي للصحة مخصص لولاية سليانة لمجابهة تسارع انتشار كورونا بها

بحث مجلس جهوي للصحة، انعقد مساء اليوم الخميس بمقر وزارة الصحة، وخصّص لولاية سليانة، مختلف الإجراءات المستوجبة لمجابهة تسارع انتشار كورونا بالجهة، إضافة إلى إنجاح مختلف مراحل الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد ـ19.

وانعقد هذا المجلس الجهوي وفق بلاغ لوزارة الصحة، بحضور الوزير، فوزي مهدي، ووالي سليانة وممثلي الجهة بمجلس نواب الشعب، ا?لى جانب الكاتب العام للا?تحاد الجهوي للشغل والمدير الجهوي للصحة وعدد من المسو?ولين بالا?دارة المركزية والجهوية.

وتمّ خلال هذا الاجتماع مناقشة السبل الكفيلة بمزيد النهوض بالوضع الصحي بالجهة، والعمل على تسريع ا?نجاز المشاريع الصحية المبرمجة، بالا?ضافة ا?لى دعم الجهة الصحية بالموارد البشرية والتجهيزات الطبية الضرورية، وذلك بهدف مزيد تحسين وتقريب الخدمات الصحية لمواطني هذه الولاية.