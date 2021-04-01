منوبة: تسجيل 5 حالات وفاة و142 إصابة جديدة بالكورونا

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الخميس، 05 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بكل من دوار هيشر(04 حالات) وطبربة (حالة واحدة)، جميعهم من المسنين، اثنان منهم توفوا بمنازلهم، والبقية بمستشفيي الرابطة وشارل نيكول بالعاصمة، وفق تصريح المديرة الجهوية للصحة، هاجر الميساوي، لصحفية مكتب “وات” بمنوبة.

كما شهدت الجهة اليوم ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات مقارنة بالأيام الفارطة، ?ذ تم تسجيل 142 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مع 50 حالة شفاء، وفق نفس المصدر.

وبيّنت الميساوي أنّه بتسجيل حالات الشفاء الجديدة، بلغ العدد الجملي لحالات الشفاء 8043 حالة، وارتفع عدد الحالات النشيطة إلى 412 حالة، يخضعون حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (115 حالة)، فمعتمدية طبربة (86 حالة) والمرناقية (64 حالة) ودوار هيشر (58 حالة) ووادي الليل (53 حالة) والجديدة (23 حالة) والبطان (07 حالات) وبرج العامري (06 حالات) .

يذكر أن الجهة سجلت منذ بداية الجائحة إلى اليوم 8788 إصابة بفيروس كورونا، و333 حالة وفاة، و7427 حالة شفاء.