بعد اصابتها بكورونا: والي زغوان يزور والدة سمير الوافي رفقة فريق طبّي

هام: هذا ما قرره القضاء في قضية “وفاة الرضع” بمستشفى وسيلة بورقيبة..

حمة الهمامي يشارك في مهرجان الأغنية بقصيدة

هام: موعد انتهاء فيروس كورونا..عالم أوبئة يكشف..

منوبة: تسجيل 5 حالات وفاة و142 إصابة جديدة بالكورونا

2021/04/01 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الخميس، 05 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بكل من دوار هيشر(04 حالات) وطبربة (حالة واحدة)، جميعهم من المسنين، اثنان منهم توفوا بمنازلهم، والبقية بمستشفيي الرابطة وشارل نيكول بالعاصمة، وفق تصريح المديرة الجهوية للصحة، هاجر الميساوي، لصحفية مكتب “وات” بمنوبة.

كما شهدت الجهة اليوم ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات مقارنة بالأيام الفارطة، ?ذ تم تسجيل 142 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مع 50 حالة شفاء، وفق نفس المصدر.

وبيّنت الميساوي أنّه بتسجيل حالات الشفاء الجديدة، بلغ العدد الجملي لحالات الشفاء 8043 حالة، وارتفع عدد الحالات النشيطة إلى 412 حالة، يخضعون حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (115 حالة)، فمعتمدية طبربة (86 حالة) والمرناقية (64 حالة) ودوار هيشر (58 حالة) ووادي الليل (53 حالة) والجديدة (23 حالة) والبطان (07 حالات) وبرج العامري (06 حالات) .

يذكر أن الجهة سجلت منذ بداية الجائحة إلى اليوم 8788 إصابة بفيروس كورونا، و333 حالة وفاة، و7427 حالة شفاء.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn