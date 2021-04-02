مفتي الجمهوريّة يطلب من وزارة الصحّة تمكينه من التلقيح في أول أيام شهر رمضان

أكد سماحة مفتي الجمهورية عثمان بطيخ، أنه طلب من وزارة الصحة تمكينه من لقاح كورونا في أول يوم في شهر رمضان، قائلا “مزلت انتظر الإجابة ولا أظن الوزارة ستبخل علي باللقاح”.

وشدد بطيخ في تصريح لموزاييك اف ام على أن التلقيح واجب شرعا ولا يُفطر الصائم، داعيا التونسيين إلى الإقبال على اللقاح بكثافة لسلامتهم وسلامة غيرهم. كما دعا إلى الابتعاد عن المشاركة في المظاهرات والمسيرات نظرا للخطر الصحي الذي تمثله.

وأما عن صلاة التراويح، قال مفتي الجمهورية إن من الأفضل صلاتها في المنزل مؤكدا أنها ليست فرضا في الجوامع.