أخصائية في علم المناعة تحث على الاقبال على التلقيح ضد كورونا لتفادي الاصابات الخطيرة من السلالات الجديدة

أكدت الاخصائية في علم المناعة بمعهد باستور سمر صمود اليوم الجمعة أن التلقيح ضد فيروس كورونا يحمي من الاصابة بالحالات الخطيرة حتى وان كانت نجاعة التلقيح تتقلص مع بعض السلالات المتحورة كسلالة جنوب افريقيا

واعتبرت سمر صمود في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن التلقيح يعد الوسيلة الوحيدة للسيطرة على الوباء مع أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة للحد من انتشار الفيروس، مضيفة أن الاصابة بكوفيد-19 والتعافي منه يساهم في اكساب الشخص المناعة الا أن التلقيح يبقى ضروريا لاكتساب هذه المناعة

وأشارت الى أن فيروس كورونا يطور سلالات مختلفة منه في محاولة منه للبقاء حيا مؤكدة على ضرورة الانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح للحد من انتشار الفيروس وبعض سلالاته المتحورة وخاصة السلالة البريطانية التي ظهرت في تونس بداية شهر مارس الما ضي والتقليص من حالات الاصابة

وبيّنت صمود أن هذه السلالة تتصف بسرعة الانتشار الا أن النشريات العلمية العالمية لم تؤكد بعد أنها الأكثر فتكا حسب تقديرها مشددة على ضرورة المواصلة في التطعيم بالجرعة الثانية من التلاقيح لأن الجرعة الثانية هي الجرعة الحامية من الاصابة بالفيروس

يشار الى أن مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية كانت قد أكدت، خلال ندوة صحية سابقة، اكتشاف 5 حالات مصابة مؤكدة بالسلالة البريطانية لفيروس كوفيد-19 إثر الانتهاء من عملية التقطيع الجيني (3 في القصرين، حالتين في تونس، حالة في أريانة)

و السلالة البريطانية من فيروس كورونا تم اكتشافها لأول مرة في 20 سبتمبر2020، بمدينة كينت ببريطانيا

يذكر أن تونس تسلمت اليوم الجمعة 84 ألف جرعة كدفعة أولى من لقاح “فايزر- بيونتك”، وذلك في اطار طلبية تتضمن مليوني جرعة تم ابرامها في اطار عقد شراء مباشر مع مخابر فايزر