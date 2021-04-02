بعد رصد “حريقة” سامّة بشاطئ أميلكار: وزارة الصحّة تحذّر

تلقت المصالح المركزية للوزارة صباح اليوم الجمعة 02 أفريل 2021 إشعارا حول ظهور”الحرّيقة” من نوعية Physalia physalis بشاطئ أميلكار بسيدي بوسعيد، بتونس العاصمة.

وقد تحول فريق علمي من المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار إلى عين المكان، حيث عاين وتبين وجود حرّيقة وحيدة، يبلغ طول مجساتها “Tentacules” أكثر من 50 صم وقيس عوامتها “Flotteur” حوالي 20 صم ولونها أزرق مائل إلى البنفسجي.

وجدّدت الوزارة دعوتها لكافة المواطنين للتبليغ عن وجود هذا الصنف بالشواطئ التونسية كما تدعوهم إلى تجنب اللمس والاحتكاك بهذه النوعية من القناديل وتبقى المصالح المركزية والجهوية في حالة يقظة ومتابعة لهذه الظاهرة.

وتتوجه الوزارة بالشكر إلى كافة المواطنين على وتعاونهم في التبليغ والتوقي من هذه النوعية من قناديل البحر المعروفة بلسعاتها الحادّة.