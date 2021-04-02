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المهدية : وفاة شخصين وإصابة 43 آخرين بفيروس كورونا المستجد

2021/04/02 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

كشفت البيان اليومي للإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، الجمعة، عن تسجيل حالتي وفاة مصابين اثنين بفيروس كورونا المستجد وهما مواطن من معتمدية هبيرة (عمره 81 سنة) وثان أصيل معتمدية المهدية (74).

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ90 عينة، صدرت اليوم، تسجيل 43 إصابة جديدة بالفيروس التاجي مقابل تعافي 18 مصابا.
وتوزّعت الإصابات الجديدة إلى 10 بالسواسي و8 بكل من شربان وهبيرة و5 بالشابة ومثلها بسيدي علوان إلى جانب إصابتين (02) بملولش وإصابة واحدة بالجم.
وتقدم، اليوم، 290 بين أعوان صحة ومواطنين لتلقي التلقيح ضد الفيروس ما رفع عدد المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، إلى 2204.
وأحصت الجهة، منذ بداية الجائحة، 8906 إصابة بفيروس كورونا من بينها 8252 حالة شفاء و243 حالة وفاة بالإضافة إلى 411 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

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