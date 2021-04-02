47 حالة وفاة و1623 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس

أعلنت وزارة الصحة، مساء الجمعة، عن تسجيل 47 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، و1623 إصابة جديدة من مجموع 6184 تحليلا مخبريا.

وأوضحت الوزارة مساء اليوم في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد إلى غاية 1 أفريل الجاري، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 8890 حالة وفاة.

في المقابل، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 218 ألفا و377 شخصا، بعد تعافي 449 مصابا.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب الوزارة، ب1381 مصابا بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إقامة 336 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 109 مصابين إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من العام الماضي.