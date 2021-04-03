الكاف- كوفيد 19: غلق 3 مدارس إبتدائية بتاجروين وقسم في أحد المعاهد الثانوية بنبر إثر تسجيل إصابات في صفوف التلاميذ والإطار التربوي

أعلنت المندوبية الجهوية للتربية بالكاف، اليوم السبت، عن غلق المدارس الابتدائية السماعلة، وخنقة العطش، وعين مرادة بمنطقة الحوض بمعتمدية تاجروين وكذلك قسم السنة الثالثة آداب بمعهد ابن الجزار بمدينة نبر، وذلك على إثر الانتشار الواسع لفيروس “كورونا” المستجد بالجهة وتسجيل إصابات في صفوف التلاميذ والإطار التربوي بهذه المؤسسات التربوية، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية عادل المديوني، في تصريح إعلامي.

من جانبها، قررت نقابة التعليم الثانوي بتاجروين تعليق الدروس اليوم بكافة المعاهد والإعداديات وطالبت بإرسال فريق طبي عاجل لتقصي انتشار فيروس كورونا بالمؤسسات التربوية واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها، وذلك تنديدا بما وصفته بعدم ايفاء المندوبية الجهوية للتربية بالكاف بتعهداتها وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التلاميذ والإطار التربوي من العدوى بالفيروس.