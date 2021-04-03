41 وفاة وتواصل ارتفاع الاصابات بكورونا واحصاء 1404 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 41 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، و 1404 إصابة جديدة بالفيروس بعد اجراء 5752 تحليلا مخبريا.

وأوضحت الوزارة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد إلى غاية 2 افريل، أن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 8931 وفاة و 258 ألفا و 335 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس 2020.

في المقابل، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 218 ألفا و 775 شخصا، بعد تعافي 398 مصابا.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب الوزارة، بـ1401 مصابا بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إقامة 346 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 109 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

وقد شرعت وزارة الصحة منذ 13 مارس الجاري في اجراء عمليات التطعيم للتوقي من فيروس كورونا وبلغ عدد الذين تلقوا التلقيح 70 الفا و 769 شخصا اما عدد المسجلين ففاق 839 الف فرد.