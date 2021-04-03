المهدية : تسجيل 4 وفياات بفيروس كورونا وعدد الحالات الايجابية يعاود الارتفاع من جديد

سجّلت جهة المهدية، السبت، 4 وفيات بفيروس كورونا المستجد دفعة واحدة مع ارتفاع ملحوظ للعدد اليومي للحالات المؤكدة للإصابات من خلال إحصاء 52 إصابة من أصل 104 عينات تم اختبارها.

وطالت حالات الوفاة، وفق البيان اليومي للإدارة الجهوية للصحة، مواطنا من معتمدية هبيرة عن سن ناهز 75 سنة وآخر أصيل قصور الساف (76) وثالث من بومرداس (74) ومواطن من الجم (61).

وتوزّعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 17 ببومرداس و7 بالجم و4 بالشابة إلى جانب إصابتين (02) بقصور الساف وإصابة واحدة بأولاد الشامخ.

وتماثل، في المقابل، 18 مصابا بالفيروس التاجي للشفاء التام ما رفع العدد الجملي لحالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 8266 حالة.

وبلغ إجمالي الإصابات بالجهة 8958 إصابة من بينها 247 حالة وفاة و445 حالة نشطة (أي بفارق 150 إصابة عن عدد الحالات الحاملة للفيروس يوم السبت المنقضي).

وتقدّم لتلقّي التلقيح ضد فيروس كورونا، اليوم السبت، 457 شخصا ليعادل عدد المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، 2661 مواطنا.