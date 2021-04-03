الجامعة التونسية لكرة القدم تدعو شركتي رهان رياضي الى مدها بالمعطيات التي بحوزتها حول مباراة القيروان وبن قردان

دعت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم السبت مواقع او شركتي الرهان الرياضي “برومكوت” وتونسبات” الى التعاون مع الجامعة والهياكل المختصة لمدها بالمعطيات التي بحوزتها مع التثبت من امكانية مشاركة مباشرة او غير مباشرة من لاعبي احد فريقي شبيبة القيروان واتحاد بن قردان التي دارت اليوم لحساب الجولة الثانية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والتي انتهت بفوز اتحاد بن قردان 3-1.

وتاتي هذه الدعوة بعد قرار الشركتين الغاء الرهان الخاص بهذه المباراة بسبب شبهة التلاعب بنتيجتها.

كما قرر المكتب الجامعي خلال اجتماعه الاستعجالي المنعقد اليوم السبت عبر تقنية التواصل عن بعد إحالة هذا الملف الى لجنة الأخلاقيات بالجامعة التونسية لكرة القدم لاتخاذ ما يتعين بناء على الفصول ذات العلاقة والواردة في مجلة أخلاقيات الفيفا الى جانب مراسلة مؤسسات الدولة المعنية للتثبت من الشركات المخول لها قانونا لتعاطي مثل هذه الانشطة دون غيرها مع المطالبة بالتدخل السريع لهيكلة هذا القطاع ومراقبته.

كما تقرر ايضا، أمام الارتفاع السريع لعدد المواقع والشركات التي أصبحت مختصة في الرهان الرياضي دون أن يكون للجامعة أي علاقة أو مرجعية قانونية واضحة، مراسلة الإتحاد الدولي لكرة القدم بهذا الموضوع لمؤازرة مجهودات الجامعة لمقاومة هذه الظاهرة بواقعها وإشاعاتها.

وتؤكد الجامعة اتخاذها لكل الإجراءات الردعية الضرورية طبقا للقوانين الرياضية لكل لاعب أو مسؤول أي كان حجمه أو مسؤوليته ثبت انخراطه بشكل مباشر أو غير مباشرة في رهان يتعلق بمباراة رياضية سواء كان ذلك عبر مواقع أو شركات تونسية أو أجنبية داعية النيابة العمومية للتعهد بهذا الموضوع من كل جوانبه.