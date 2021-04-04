توزر: تسجيل حالة وفاة و42 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال ال24 ساعة المنقضية

سجلت ولاية توزر خلال ال24 ساعة الماضية 42 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد من جملة 114 نتيجة تحليل مخبري وردت نتائجها على الإدارة الجهوية للصحة أي بنسبة إيجابية قدرت ب29 بالمائة، وفق رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني.

وأوضح ذات المصدر ل(وات) أن اجمالي الإصابات ارتفع منذ بداية انتشار الوباء بالجهة الى 7210 إصابة منهم 213 حالة نشيطة حاملة للفيروس و5974 متعاف من الفيروس و106 وفيات بعد تسجيل حالة وفاة جديدة لشخص مقيم في قسم الإنعاش الطبي.

ويقيم 14 مصابا في المستشفيات حاليا موزعين الى حالة واحدة مقيمة في قسم الإنعاش و5 في قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتوزر و7 مصابين يقيمون في قسم كوفيد 19 بالمستشفى المحلي بدقاش ومصاب واحد في نفس القسم بالمستشفى الجهوي بنفطة.

وفي ذات السياق، عرفت حملة التلقيح ضد كوفيد 19 تحسنا في الاقبال أمس السبت بتطعيم 261 شخصا في يوم واحد ليرتفع بذلك مجموع الأشخاص الذين تلقوا التطعيم الى 841 شخصا.