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المهندسون في المؤسسات والمنشات العمومية يدخلون في اضراب مفتوح ابتداء من يوم غد الاثنين

2021/04/04 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

دعت عمادة المهندسين التونسيين كافة مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية، الى الدخول في إضراب غيابي مفتوح ابتداءً من يوم غد الاثنين مع الامتناع عن الحضور إلى مراكز العمل والتوقف التام عن كل نشاط بالنسبة للعاملين عن بعد .

كما دعت العمادة، وفق بيان لها، مهندسي الوظيفة العمومية لحمل الشارات الحمراء مساندة لزملائهم في المؤسسات والمنشآت العمومية، مؤكدة أن الإضراب المفتوح مستوفى الشروط القانونية وأنها تلتزم بالدفاع عن منظوريها بجميع الوسائل المشروعة.

ونشرت العمادة برنامج تحركاتها خلال فترة الاضراب المفتوح الاسبوع القادم، حيث ستشرع غدا في تنظيم مسيرة تنطلق من مقر العمادة وتتوجه نحو شارع الحرية ، وستنظم يومي الثلاثاء والاربعاء تجمعين احتجاجيين بمقر العمادة ، وتختتم يوم الخميس بوقفة إحتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة، بمشاركة كافة الجهات.

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