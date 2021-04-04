الرابطة المحترفة الاولى – الجولة 22 – النتائج والترتيب

اسفرت مقابلات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم عن النتائج التالية.
السبت 3 افريل
في القيروان
شبيبة القيروان 1
محمد المطيري (26)
اتحاد بن قردان 2
محمد بن طرشة (ض ج 15) ولؤي بن حسين (45)
الاحد 4 افريل
في المنزه –
النادي الافريقي 2
احمد خليل د5 وبلال العيفة د70 من ضربة جزاء
مستقبل سليمان 1
يوسف مصراطي د41
في باجة –
الاولمبي الباجي 3
عبد الرحمان الحنشي د5 ومراد هذلي د45 من ضربة جزاء وفراس عيفية د71
الاتحاد المنستيري صفر
في تطاوين –
اتحاد تطاوين صفر
نجم المتلوي صفر
ويذكر ان مقابلات :
الملعب التونسي – الترجي الرياضي
مستقبل الرجيش – النجم الساحلي
النادي الصفاقسي – النادي البنزرتي
سيتم تعيينها لاحقا بسبب الالتزامات القارية للترجي الرياضي والنجم الساحلي والنادي الصفاقسي.
الترتيب :
الفرق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 46 18 15 1 2 27 9
2- النجم الساحلي 40 19 12 4 3 33 15
3 – اتحاد بن قردان 36 22 9 9 4 23 14
4- مستقبل الرجيش 31 21 8 7 6 21 16
5- النادي الصفاقسي 30 18 8 6 4 22 10
مستقبل سليمان 30 22 8 6 8 27 30
7- الاتحاد المنستيري 27 21 7 6 8 22 20
– الاولمبي الباجي 27 21 7 6 8 19 19
– نجم المتلوي 26 21 6 8 8 13 18
10- الملعب التونسي 25 21 5 10 6 20 18
– النادي الافريقي 25 22 5 10 7 22 28
اتحاد تطاوين 24 21 5 9 7 16 22
13- النادي البنزرتي 20 21 5 5 11 13 25
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14- شبيبة القيروان 3 21 0 3 18 11 45 ( نزلت)