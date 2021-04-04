الرابطة المحترفة الاولى – الجولة 22 – النتائج والترتيب

اسفرت مقابلات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم عن النتائج التالية.

السبت 3 افريل

في القيروان

شبيبة القيروان 1

محمد المطيري (26)

اتحاد بن قردان 2

محمد بن طرشة (ض ج 15) ولؤي بن حسين (45)

الاحد 4 افريل

في المنزه –

النادي الافريقي 2

احمد خليل د5 وبلال العيفة د70 من ضربة جزاء

مستقبل سليمان 1

يوسف مصراطي د41

في باجة –

الاولمبي الباجي 3

عبد الرحمان الحنشي د5 ومراد هذلي د45 من ضربة جزاء وفراس عيفية د71

الاتحاد المنستيري صفر

في تطاوين –

اتحاد تطاوين صفر

نجم المتلوي صفر

ويذكر ان مقابلات :

الملعب التونسي – الترجي الرياضي

مستقبل الرجيش – النجم الساحلي

النادي الصفاقسي – النادي البنزرتي

سيتم تعيينها لاحقا بسبب الالتزامات القارية للترجي الرياضي والنجم الساحلي والنادي الصفاقسي.

الترتيب :

الفرق ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 46 18 15 1 2 27 9

2- النجم الساحلي 40 19 12 4 3 33 15

3 – اتحاد بن قردان 36 22 9 9 4 23 14

4- مستقبل الرجيش 31 21 8 7 6 21 16

5- النادي الصفاقسي 30 18 8 6 4 22 10

مستقبل سليمان 30 22 8 6 8 27 30

7- الاتحاد المنستيري 27 21 7 6 8 22 20

– الاولمبي الباجي 27 21 7 6 8 19 19

– نجم المتلوي 26 21 6 8 8 13 18

10- الملعب التونسي 25 21 5 10 6 20 18

– النادي الافريقي 25 22 5 10 7 22 28

اتحاد تطاوين 24 21 5 9 7 16 22

13- النادي البنزرتي 20 21 5 5 11 13 25

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14- شبيبة القيروان 3 21 0 3 18 11 45 ( نزلت)