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عاجل-الهياكل النقابية “بشمس أف أم” تعتزم مقاضاة وزير المالية والكرامة القابضة وتتهم النهضة والحزام السياسي لحكومة المشيشي بتعطيل مسار التفويت..

2021/04/05 الأولى, الفيديو, مجتمع, هاجر كريمي

أعلنت الهياكل النقابية باذاعة شمس أف ام المصادرة خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين 5 افريل 2021 التوجه نحو مقاضاة وزير المالية والكرامة القابضة ولجنة التصرف في الممتلكات المصادرة من اجل سوء التصرف وسوء التسيير في الاذاعة واخرها تعيين صحفية على راس الاذاعة التي تعاني من صعوبات مالية.

واتهمت رئيسة فرع النقابة باذاعة شمس أف ام خولة السليتي الحزام السياسي لحكومة هشام المشيشي وتحديدا حركة التهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس بالوقوف وراء تعطيل مسار التفويت في الاذاعة.

كما اعلنت في السياق ذاته عن خوض جملة من التحركات التصعيدية بداية من اليوم تتمثل في دخول “امواج شمس” في اعتصام من خلال تمرير ومضات تحسيسية واطلاق صيحة فزع وتنظيم وقفة اجتجاجية يليها اعتصام مفتوح بالقصبة مركز القرار ،وايضا خوض ابناء الاذاعة اضراب جوع مفتوح .

وجددت السليتي رفضهم للتعيين الاخير لصحفية على راس الاذاعة والمطالبة بالتسريع في الحسم في ملف التفويت وفق تعبيرها..

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