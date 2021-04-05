بن عروس-كوفيد19: تسجيل 86 إصابة جديدة وافتتاح مركز جديد للتلقيح بالمحمدية

كشف المدير الجهوي للصحة ببن عروس، المنصف الهواني، اليوم الاثنين، أن الفرق المعنية بأخذ العينات لتقصي فيروس “كورونا” في ولاية بن عروس تلقت نتائج ايجابية لـ 86 عينة بعد إجرائها 201 تحليلا متعلقة باليوم الثاني من الشهر الحالي.

وأوضح، في تصريح لـ”وات”، أنه باحتساب الحصيلة الجديدة يرتفع عدد الاصابات المؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد في الجهة إلى 11552 إصابة، منها 9691 حالة شفاء بعد تسجيل 22 حالة شفاء جديدة.

من جهة أخرى، تم اليوم افتتاح مركز جديد للتلقيح ضد الفيروس بدار الثقافة ابن رشد بالمحمدية، وذلك لتقريب هذه الخدمة الصحية اكثر للمتساكنين وللمساهمة في دفع الاقبال على التلقيح.

وسيخصص المركز لتقديم الجرعات المضادة للفيروس للمسجلين بالمنظومة الالكترونية والقاطنين بكل من المحمدية، وفوشانة، ومرناق، والمروج، والذين يمثلون وفق المعطيات المتوفرة نسبة 54 بالمائة من اجمالي عدد المسجلين لتلقي هذه الجرعات.

يذكر ان عدد الذين تلقوا الجرعات الأولى من التلقيح في ولاية بن عروس قد لحدود يوم أمس الأحد الـ6000 شخص.