نابل: انطلاق عملية التطعيم بالمركز الجهوي للتلقيح ضد فيروس “كورونا” بمعتمدية منزل تميم

انطلقت اليوم الاثنين عملية التلقيح ضد فيروس “كورونا” المستجد بالمركز الجهوي للتلقيح بمعتمدية منزل تميم الذي يعد ثاني مركز للتلقيح بالجهة بعد المركز الجهوي بمعتمدبة نابل.

وبيّنت المديرة الجهوية للصحة بنابل، رجاء محفوظ مشيرقي، في تصريح لـ (وات)، على هامش افتتاح المركز الجهوي بمنزل تميم، ان هذا المركز سيشمل متساكني معتمديات منزل تميم، والميدة، وقليبية، والهوارية، وحمام الأغزاز، مشيرة الى عدد المسجلين بهذه المعتمديات فاق الـ5 آلاف مسجّل.

وأوضحت ان ولاية نابل تضمّ 3 مراكز جهوية للتلقيح بكل من معتمديات نابل ومنزل تميم وقرمبالية، مشيرة الى جاهزية المركز الجهوي للتلقيح بقرمبالية من الناحية اللوجستية والتنظيمية وسيشمل معتمديات قرمبالية ومنزل بوزلفة وسليمان وبني خلاد.

وأفادت بأنه تم الى حدود أمس الاحد، تطعيم 4217 شخصا من مجموع 10840 مسجّلا تم استدعاؤهم بين اعوان الصحة والمسنين الذين تفوق أعمارهم 75 سنة، وبذلك لم تتجاوز نسبة الاشخاص الذين استجابوا للارساليات الداعية للتلقيح 41 بالمائة، بما يعتبر نسبة إقبال ضعيفة على التلقيح، وفق تقديرها.

وفي السياق ذاته، وصفت المديرة الجهوية للصحة الوضع الصحي في علاقة بانتشار الفيروس بالجهة بالخطير، نظرا لارتفاع عدد الإصابات، حيث سجلت الجهة خلال الفترة المتراوحة بين 3 مارس الفارط و3 أفريل الجاري 679 حالة إصابة جديدة و 30 حالة وفاة.

ودعت المواطنين إلى الاقبال وبكثافة على تلقي التلقيح ضد فيروس “كورونا” المستجد وإلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من خلال ارتداء الكمامة واحترام التباعد الجسدي بهدف الحد من انتشار الوباء.