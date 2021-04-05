توننداكس” يقفل معاملات حصة الاثنين متطورا ب0.3 بالمائة”

أقفلت بورصة الاوراق المالية بتونس معاملات، حصة الاثنين، في المنطقة الخضراء، ليرتقي مؤشرها المرجعي “توننداكس”بنسبة 0.3 بالمائة ويصل النقطة 7176.49 وسط حجم تداول بقيمة 4 مليون دينار، وفق التحليل اليومي للوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

ويشير اداء الاسهم، الى تصدر سهم الشركة الصناعية العامة للمصافي “جيف”، قائمة الارتفاعات بزيادة ب5.1 بالمائة ليصل سعر التداول الى 0.820 دينار محققا حجم تداول ب36 الف دينار. وكسب سهم العالمية لتوزيع السيارات القابضة 4.5 بالمائة (0.700 دينار). علما انهمنذ بداية السنة خسر السهم 75 بالمائة من قيمته.

في المقابل خسر سهم “ايتاك” نسبة 4.2 بالمائة (0.460 دينار) وسط حجم تداول ضعيف بقيمة الف دينار. وسجل السهم تراجعا منذ بداية السنة ب24.6 بالمائة

وخسر سهم “نيو بودي لاين” نسبة 3 بالمائة ليصل سعر التداول الى 3.880 دينار.

وكان سهم بنك تونس العربي الدولي الاكثر تداولا خلال الحصة محققا حجم تداول يعادل 672 الف دينار، اي 17 بالمائة من الحجم الاجمالي فيما تطور السهم بنسبة 1.4 بالمائة بسعر تداول بلغ 110 دينار.