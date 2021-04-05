صفاقس : تسجيل 4 وفيات و59 حالة شفاءوتواصل المنحى التصاعدي للإصابات بفيروس “كورونا” إثر تسجيل 243 إصابة خلال ال24 ساعة الاخيرة

اعتبر المدير الجهوي للصحة بصفاقس، جوهر المكني، “ان الوضع الوبائي بالجهة بات ينذر بالقلق إثر ما تم تسجيله مؤخرا من عودة للمنحى التصاعدي للوفيات جراء الاصابة بفيروس كورونا والاصابات الجديدة المسجلة واكتشاف اربعة حالات حاملة للسلالة البريطانية فضلا عن الضغط المسجّل على اقسام العناية المركزة وقسم كوفيد -19″، وفق تقديره..

وأضاف في تصريح ، أدلى به اليوم الاثنين، لـــ(وات) ” أن الوضع الوبائي بصفاقس الذي اصبح مقلقا ودقيقا يستدعي الكثير من اليقظة من جميع الاطراف وخاصة الاحساس بالمسؤولية من قبل المواطنين وذلك من اجل تفادي اضطرار السلط المعنية الى غلق ولاية صفاقس على غرار بعض الولايات الاخرى.”

وسجلت ولاية صفاقس، خلال الساعات الاربع وعشرين الاخيرة، 4 وفايات جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد و59 حالة شفاء، مقابل رصد 243 اصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك اجمالي الوفايات الى 703 حالة والاصابات الى 25800 من بينها 23119 حالة شفاء، وذلك منذ ظهور الجائحة الوبائة.

وتفيد المعطيات الواردة في البلاغ التحييني للوضع الوبائي بجهة صفاقس، الصادر اليوم الاثنين، عن الادارة الجهوية للصحة، بان الاصابات الجديدة بالفيروس تم اكتشافها من ضمن 644 تحليلا مخبريا اجريت امس الاحد بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وبعدد من المخابر الخاصة بالجهة.

ويقيم حاليا، حسب المعطيات ذاتها، 28 مريضا باقسام العناية المركزة و114 مريضا بقسم “كوفيد-19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، بينما يقيم 49 مريضا بالمصحات الخاصة.

يذكر انه قد تم اليوم الاثنين، افتتاح مركز ثان للتلقيح بدار الثقافة بساقية الدائر التابعة لولاية صفاقس.

و يشار الى ان ولاية صفاقس قد سجلت منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس “كورونا” تامين 60 بالمائة من التلاقيح المبرمجة وذلك لفائدة مهنيي قطاع الصحة والذين تفوق اعمارهم 75 سنة، وفق ما افاد به المدير الجهوي للصحة، في تصريح لــ(وات).