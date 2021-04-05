المهدية/كورونا: عدد الإصابات الجديدة يتجاوز ال100 لأول مرة منذ موفى جانفي المنقضي

بلغ عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد بجهة المهدية، الاثنين، 108 إصابات، وذلك لأول مرة منذ موفى شهر جانفي 2021.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ218 عينة، صدرت اليوم، تسجيل حالة وفاة لمصابة أصيلة معتمدية ملولش عن سن تناهز 62 سنة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، حسب الدوائر الصحية، إلى 19 بكل من المهدية والسواسي والشابة و18 بأولاد الشامخ و11 بالجم.

وسجلت الدائرة الصحية بسيدي علوان 9 إصابات جديدة مقابل 6 بهبيرة و4 بقصور الساف وإصابة واحدة بكل من شربان وبومرداس وملولش.

وتماثل، من جهة أخرى، 23 مصابا بالفيروس التاجي للشفاء التام، ما رفع العدد الجملي لحالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 8286 حالة.

وعادل إجمالي الإصابات، منذ ظهور الوباء، 9107 من بينها 250 حالة وفاة و571 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى، اليوم الاثنين، 523 مواطنا تلقيحا ضد فيروس كورونا، ليبلغ العدد الجملي للمنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، 3476 فردا.