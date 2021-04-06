العيّاشي زمّال يطالب بحجر صحي شامل

قال عياشي الزمال رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان أن “الحكومة لا تتعامل بجدية مع أزمة كورونا، ويجب أن نكسب الوقت كي نمضي في الموسم السياحي.. وإذا أعلننا اليوم عن حجر صحيّ شامل لـ15 يوما يمكن أن ننقذ الصيف” متابعا “على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها بالكامل وتقدم التعويضات للمتضررين، ولا حل آخر لدينا”.

وشدد زمال ي تصريح لإذاعة “اكسبراس اف ام” على أن الوضع الصحي خطير وسط الانتشار السريع للسلالة البريطانية من فيروس كورونا في تونس متابعا “السلالة البريطانية ظهرت في تونس منذ 22 فيفري، لكن رغم ذلك رأينا المظاهرات السياسية بعد ظهور هذه السلالة”.