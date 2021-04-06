عاجل: خبير يحسمها ويؤكد الصلة بين تجلط الدم ولقاح أسترازينيكا..المراجعة الأوروبية “جارية”

أكد مسؤول في وكالة الأدوية الأوروبية الثلاثاء وجود “صلة” بين لقاح أسترازينيكا وحالات تجلط دم لأشخاص تلقوه، ما يمثّل ضربة لجهود مكافحة الوباء الذي لا يزال يعصف بعدة دول.

لكن وكالة الأدوية الأوروبية قالت الثلاثاء إنها ما زالت تدرس احتمال وجود علاقة بين اللقاح وتجلّط الدم.

وقال مسؤول إستراتيجية اللقاحات في وكالة الأدوية الأوروبية ماركو كافاليري في مقابلة مع صحيفة إل مساجيرو الإيطالية نشرت الثلاثاء “يمكننا الآن أن نقول ذلك، من الواضح أن هناك صلة مع اللقاح. ولكننا لا نعرف بعد ما الذي يسبب رد الفعل هذا”.

وأضاف في ما يتعلّق بالموقف الرسمي للوكالة، “باختصار، في الساعات القليلة المقبلة سنقول إن هناك صلة، ولكن ما زال يتعين علينا فهم الكيفية التي يحدث بها ذلك”.

ولكن، جاء في بيان أرسلته وكالة الأدوية الأوروبية إلى فرانس برس أن لجنة السلامة التابعة لها ومقرها في أمستردام “لم تصل بعد إلى استنتاج والمراجعة جارية حاليا”، وأضافت أنه من المتوقع أن تصدر قرارها الأربعاء أو الخميس.

أ.ف.ب