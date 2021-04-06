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جميلة الكسيكسي تكشف سبب منع الأمنيّين من دخول البرلمان

2021/04/06 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أوضحت النائب عن حركة النهضة وعضو مكتب المجلس جميلة الكسيكسي، اليوم الثلاثاء 6 أفريل 2021، أنه تبعا لما أثير بشأن منع المرافقة الأمنية للنواب داخل البرلمان أن هذا الأمر يدخل ضمن صلاحيات رئيس مجلس نواب الشعب بفرض النظام وتنظيم سير دواليب المجلس مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بطلب من القيادات الأمنية إثر حدوث إشكاليات بسبب وجود الأمن داخل البرلمان.

و أشارت الكسيسي في تصريح اعلامي الى أن الأجهزة الأمنية أبدت قلقها من هذه المسألة لذلك تم اتخاذ القرار بمنع المرافقة الأمنية للنواب بعد اجتماع بين قيادات أمنية عليا و رئيس ديوان البرلمان والأطراف التي تمثل مجلس نواب الشعب لتخصيص مكان للمرافقة الأمنية قريب من قاعة الجلسات العامة .

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