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عملية رصد هلال شهر رمضان ستجري بعد غروب شمس يوم الأحد

2021/04/06 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن عملية رصد هلال شهر رمضان ستتم بصفة إستثنائية وللمرة الثانية على التوالي بمقر المعهد بالنسبة لمدينة تونس، يوم الأحد 11 أفريل – الموافق لـ29 شعبان 1442 هجري.
واضاف المعهد في بلاغ أصدره اليوم الثلاثاء ان القرار جاء بسبب الوضع الصحي بالبلاد و تفاديا للإكتظاظ ، مبينا أن عملية رصد الهلال ستجرى بحضور أعوان من المعهد و إطارات من وزارة الشؤون الدينية، ولن تفتح للعموم.
كما ستجرى عملية الرصد داخل الجمهورية بكل من ولايات باجة والقيروان ومدنين وتوزر.
وقبل ظهور فيروس كورونا في البلاد سنة 2020 كانت عمليات رصد هلال شهر رمضان تتم فوق هضبة سيدي بلحسن الشاذلي بمدينة تونس ومناطق أخرى من الجمهورية وتفتح للعموم.

وأشار المعهد من جهة أخرى الي استحالة رؤية هلال شهر رمضان بعد غروب شمس يوم الأحد 11 أفريل في كامل أنحاء العالم.
وأوضح ان الإقتران يحدث يوم الإثنين عند الساعة 03و31 دقيقة (توقيت محلي)، وأن أول إمكانية لرؤية الهلال يوم الإثنين عند الساعة 19و21 دقيقة (توقيت محلي)

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