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نابل: تسجيل حالتي وفاة و114 إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

2021/04/07 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

ارتفع مجموع الوفيات جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد بولاية نابل، ليبلغ 515 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، وذلك على إثر تسجيل حالتي وفاة جديدتين، وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة، مساء أمس الثلاثاء.

وتعود حالتي الوفاة، لامرأة في العقد السابع من عمرها أصيلة معتمدية نابل، وامرأة ثانية تبلغ من العمر 62 سنة أصيلة معتمدية منزل بوزلفة.

وسجلت الجهة، أيضا، 114 إصابة محلية جديدة، ليرتفع مجموع الحالات النشيطة إلى 528 حالة من مجموع 16769 إصابة مكتشفة منذ بداية انتشار الوباء، في حين بلغ عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة من بين المصابين بالفيروس 38 مصابا.

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