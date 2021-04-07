رئيس الجمهورية يتحادث هاتفيا مع العاهل الاردني اثر الاحداث الأخيرة التي شهدتها بلاده

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع الملك الأردني عبد الله الثاني عبّر له فيها عن خالص التمنيات له وللشعب الأردني الشقيق بدوام الاستقرار والأمن بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المملكة الأردنية الهاشمية.

وحسب بلاغ اعلامي لرئاسة الجمهورية جدّد رئيس الدولة الإعراب عن عزمه الراسخ على مزيد توثيق وشائج الأخوة وتعزيز روابط التعاون المتميزة والعريقة بين تونس والأردن لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.

من جانبه، عبّر الملك عبد الله الثاني عن امتنانه لهذه المكالمة، وأبدى حرصه على تطوير العلاقات الثنائية. كما أعرب عن استعداده لتلبية دعوة رئيس الجمهورية لزيارة تونس حال تحسّن الأوضاع الوبائية التي تجتاح العالم بسبب وباء كورونا.

وكانت تونس قد اعربت الاحد الماضي في بيان عن تضامنها التام مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة و دعمها الكامل ومساندتها المطلقة لما تتخذه قيادت المملكة من قرارات وإجراءات بما من شأنه أن يحفظ أمن هذا البلد الشقيق.