منوبة: تسجيل ثلاث حالات وفاة و 110 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ولاية منوبة، اليوم الاربعاء، ثلاث حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا بكل من وادي الليل ودوار هيشر، لأشخاص أعمارهم 43 و56 و68 عاما، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالفيروس على مستوى الجهة إلى 352 وفاة حالة.

كما ارتفع عدد الحالات النشيطة ب110 حالة إصابة جديدة، وفق تصريح المديرة الجهوية للصحة بمنوبة، هاجر الميساوي، لصحفية مكتب “وات” بمنوبة، مساء اليوم.

وأضافت المديرة الجهوية للصحة أنه تم تسجيل 23 حالة شفاء جديدة اليوم، ليرتفع العدد الجملي لحالات الشفاء الى 8176 حالة، وارتفع، من جهة أخرى، عدد الإصابات النشيطة إلى 727 حالة، منها 20 محل إيواء بقسم الكوفيد بمعهد القصاب والمستشفى المحلي بطبربة.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (209 حالة)، فمعتمدية طبربة (189 حالة) والجديدة (87 حالة) ودوار هيشر (80 حالة) ووادي الليل (75 حالة) والمرناقية (70 حالة) والبطان (11 حالة) وبرج العامري (06 حالات).