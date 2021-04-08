الترفيع في سعر الحليب عند الانتاج..وهذه التفاصيل..

أعلنت وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري أنه في إطار المحافظة على توازنات منظومة الألبان و ديمومتها و عملا على تحسين مستوى دخل الفلاحين و المحافظة على القطيع وتنميته وطبقا للقرار الحكومي المتخذ في المجلس الوزاري المنعقد يوم 17 مارس 2021,تم الترفيع في سعر الحليب الطازج على مستوى الإنتاج ب100 مليم ليصبح 1140 كسعر أدنى مضمون للفلاح وذلك بداية من يوم 2 أفريل 2021.

ودعت الوزارة المربين إلى تحسين جودة الحليب الطازج بتطبيق الممارسات الجيدة للتربية وحفظ الصحة خلال عملية الحلب .

كما تذكر مراكز تجميع الحليب بضرورة احترام المواصفات المطلوبة عند عملية قبول الحليب و المحافظة على جودة الحليب المجمع من المربين إلى مصانع التحويل.