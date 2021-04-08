مجددا: الطبوبي يتغيّب عن مشاورات بيت الحكمة

منظمة الصحة العالمية: الصلة بين لقاح “أسترازينيكا” والجلطات الدموية “ممكنة ولكنها غير مؤكدة”..

اضراب فجئي بعدد من مراكز الفحص الفني..

عاجل: أول تعليق لنادية عكاشة على التسريبات التي طالتها

الترفيع في سعر الحليب عند الانتاج..وهذه التفاصيل..

2021/04/08 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري أنه في إطار المحافظة على توازنات منظومة الألبان و ديمومتها و عملا على تحسين مستوى دخل الفلاحين و المحافظة على القطيع وتنميته وطبقا للقرار الحكومي المتخذ في المجلس الوزاري المنعقد يوم 17 مارس 2021,تم الترفيع في سعر الحليب الطازج على مستوى الإنتاج ب100 مليم ليصبح 1140 كسعر أدنى مضمون للفلاح وذلك بداية من يوم 2 أفريل 2021.
ودعت الوزارة المربين إلى تحسين جودة الحليب الطازج بتطبيق الممارسات الجيدة للتربية وحفظ الصحة خلال عملية الحلب .
كما تذكر مراكز تجميع الحليب بضرورة احترام المواصفات المطلوبة عند عملية قبول الحليب و المحافظة على جودة الحليب المجمع من المربين إلى مصانع التحويل.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn