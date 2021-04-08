انطلاق اعتماد التوقيت الرمضاني بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة بداية من الاثنين 12 أفريل الجاري

ينطلق اعتماد التوقيت الرمضاني، بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة، بداية من يوم الاثنين 12 أفريل الجاري، طبقا لما تم تحديده بالمنشورين عدد 24 / 06/ 2021 بتاريخ 1 أفريل 2021 وعدد 25/ 05/ 2021 بتاريخ 6 أفريل 2021، حسب بلاغ صادر عن وزارة التربية، عشية الخميس، تبعا للقرارات التي أعلنتها أمس الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا .

وينص المنشور عدد 24/ 06/ 2021 المتعلق بتنظيم العمل خلال شهر رمضان المعظم بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة والمدارس الإعدادية التقنية، على أن يتسمر العمل لفترتين تمتد الأولى من الثامنة صباحا حتى الساعة الحادية عشر و20 دقيقة، فيما تمتد الفترة الثانية من منتصف النهار و20 دق إلى الساعة الثالثة و40 دق بعد الظهر، مع استراحة لساعة بين الفترتين.

ونص المنشور ذاته على ضرورة ملاءمة محتوى الاختبارات وفروض المراقبة للتوقيت المعمول به خلال شهر رمضان.

وينص المنشور عدد 25 /05 /2021 المتعلق بتنظيم العمل خلال شهر رمضان بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة، توزيع العمل على فترتين تمتد الآولى بين الثامنة صباحة حتى الحادية عشر و 40 دقيقة، فيما تمتد الفترة الثانية من منتصف النهار و 30 دق و الرابعة عصرا و 10 دق.

ونص هذا المنشور على أن العمل يتواصل بالمؤسسات التربوية بناء للاجراءات الاستثنائية المتعلقة بالتوقي من فيروس كورونا والمعمول به منذ مفتتح السنة الدراسية.

وكانت الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا أعلنت عقب اجتماعها امس الاربعاء عن جملة من الاجراءات للتوقي من تفاقم الوضع الوبائي في تونس تمتد من 9 إلى 30 أفريل الجاري، من أهمها فرض حضر التجوال بداية من السابعة مساء إلى الخامسة صباحا وغلق الأسواق الأسبوعية ومنع التجمعات وفرض اجبارية الحجر الصحي على الوافدين على تونس لمدة 5 أيام إلى اعتماد التوقيت الرمضاني بداية من يوم الاثنين 12 أفريل الجاري.