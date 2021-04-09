قابس: تسجيل 52 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

افاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي (وات) بأن الإدارة الجهوية للصحة تلقت نتيجة 182 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس “كورونا” وأن 52 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها ايجابية

واوضح حمدي ان الإصابات تتوزع الى 23 اصابة بقابس الجنوبية، و07 اصابات بقابس المدينة، و06 اصابات بغنوش، و05 اصابات بكل من مطماطة الجديدة ومارث، و03 اصابات بقابس الغربية، واصابتين (02) بالحامة، واصابة واحدة (01) بدخيلة توجان.

وأضاف أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بالفيروس والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 9781 شخصا من بين 10594 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس “كورونا” وأن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 813 حالة من بينها 243 حالة بقابس الجنوبية و241 حالة بمارث، و96 حالة بقابس المدينة، و73 حالة بالحامة.