مدنين: 3 وفيات و133 إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 110 حالات تعافي

سجّلت ولاية مدنين، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 حالات وفاة و133 إصابة محليّة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع إجمالي الوفيات بهذا الفيروس الى 418 حالة، والاصابات الى 10 آلاف و836 إصابة منذ ظهور الوباء، منها 9260 حالة تعافي، بعد تسجيل 110 حالات شفاء جديدة، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.

وتوزعت هذه الاصابات، إلى 35 إصابة بجرجيس، و33 إصابة بحومة السوق، و16 إصابة بمدنين الجنوبية، و14 إصابة بكل من ميدون ومدنين الشمالية، و9 إصابات بأجيم، و8 ببن قردان، و4 إصابات بسيدي مخلوف، فيما توزعت حالات الشفاء، إلى 27 حالة شفاء بمدنين الجنوبية، و23 بسيدي مخلوف، و16 بميدون و13 ببن قردان، و12 بجرجيس، و10 بحومة السوق، و6 بمدنين الشمالية، و3 حالات بأجيم.

وشملت، 3 أعوان صحة و3 تلاميذ، ليرتفع العدد الجملي للاصابات في صفوف التلاميذ الى 291 إصابة، وفي قطاع الصحة الى 184 إصابة منذ ظهور الوباء،

وينطلق، اليوم الجمعة، وفق ما بيّنه الدكتور العنز، لـ(وات)، فريقين من الصحة في عمليات مسح بمعتمديتي جرجيس وسيدي مخلوف، بعد الانتهاء من معتمديتي مدنين الشمالية والجنوبية وذلك في اطار التقصي العشوائي حول مناعة الاشخاص ضد فيروس “كورونا” بعدد 20 عينة من كل معتمدية.

من جانب آخر، مكنت حملة التلقيح ضد وباء “كورونا”، من تطعيم 6064 شخصا بين مهنيي الصحة وكبار السن، منذ انطلاقها الى يوم أمس، من خلال تقديم اعوان الصحة لـ344 جرعة، منها 44 جرعة تذكير و300 جرعة اولى.

وتوزعت جرعات يوم أمس الخميس حسب المراكز، بين 188 جرعة بالمركز الجهوي للتلقيح بحومة السوق، و156 جرعة بالمركز الجهوي للتلقيح بمدنين.