سليانة-كوفيد19: تسجيل حالتي وفاة و52 إصابة جديدة

سجّلت ولاية سليانة خلال الأيام الثلاثة المنقضية حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” 52 إصابة جديدةارتفع معها العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائحة إلى 3688 حالة مؤكدة منها 153 وفاة.

وأوضح كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة، عماد الصغير، اليوم الجمعة، لـ (وات ) أن الإصابات الجديدة تتوزع إلى19 بسليانة المدينة، و10 ببرقو، و8 بسيدي بورويس، و6 بالكريب، و5 بالروحية، و حالتين بقعفور، وحالة بكل من بوعرادة ومكثر.

و أضاف الصغير أن عدد الحالات المقيمة حاليا بالمستشفى الجهوي بسليانة بلغ 22 حالة من بينها 4 بالانعاش و30 حالة بالمستشفيات المحلية.