سيدي بوزيد-كوفيد19: تسجيل 52 إصابة جديدة مقابل و28 حالة شفاء

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الجمعة، 52 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 28 حالة شفاء، حسب ما أكده المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد، محمد زاهر الأحمدي، في تصريح لـ”وات”.

وباحتساب الحصيلة الجديدة، يرتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 6145 إصابة منها 5042 حالة شفاء و214 حالة وفاة.

وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات ب2266 حالة، تليها سيدي بوزيد الشرقية ب692 حالة، ثم الرقاب ب 628 حالة، ثم المكناسي بـ450 ثم أولاد حفوز ب360 حالة، ثم المزونة ب351 حالة، ثم جلمة ب302 حالة، ثم السبالة ب 286 حالة، ثم بئر الحفي 264 حالة، ثم السوق الجديد ب202 حالة، ثم بن عون ب 194 حالة، ثم منزل بوزيان ب 81 حالة، وأخيرا السعيدة 69 حالة.