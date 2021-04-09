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المجلس القطاعي للمهن والحرف والصناعات التقليدية بالمنستير يدعو أصحاب المقاهي والمطاعم لمواصلة أنشطتهم بداية من اليوم وخلال شهر رمضان إلى غاية الساعة 11 ليلا

2021/04/09 أخبار, المصدر, متفرقات

دعا المجلس القطاعي للمهن والحرف والصناعات التقليدية بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في المنستير اليوم منظوريه من أصحاب المقاهي والمطاعم إلى مواصلة أنشطتهم ابتداء من اليوم وخلال شهر رمضان إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا مع احترام البروتوكول الصحي وفق بيان أصدره اليوم وتحصّلت (وات) على نسخة منه.

وعبّر المجلس القطاعي عن رجائه أن تراعي “السلط الأمنية الظروف الاجتماعية والاقتصادية المزرية لأصحاب المقاهي والمطاعم والعاملين بها حفاظا على لقمة عيش هذه الفئة الهشّة وتجنّبا للاحتقان الذي يهدّد السلم الاجتماعي” حسب نص البيان.

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