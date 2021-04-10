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دورة شارلستون للتنس:خروج انس جابر من نصف النهائي

2021/04/10 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

شارلستون ( الولايات المتحدة الامريكية) 10 افريل 2021 (وات) انهزمت لاعبة كرة المضرب التونسية انس جابر ( المصنفة 28 عالميا) مساء اليوم في نصف نهائي دورة شارلستون الامريكية للتنس امام الامريكية دانكا كوفينتش ( المصنفة 91) بنتيجة صفر – 2 ( 3-6 و2-6 .
وخرجت انس جابر من الدورة بعد ان قطعت اشواطا هامة في التصفيات حيث ازاحت الايطالية مارتينا تريفزان 2-0 والامركية هايلاي بابتيست 2-0والفرنسية اليز كورنييه2-1 والامريكية كوري غوف 2-0.

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