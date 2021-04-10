المهدية : تسجيل 3 وفيات و14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجّلت الإدارة الجهوية للصحة في المهدية، السبت، 3 وفيات لمصابين بفيروس كورونا المستجد من بينهم مواطن أصيل معتمدية الجم عن سن عادل 71 سنة وثان من هبيرة (66) وثالث من معتمدية المهدية (75 سنة).

ورصدت الفرق الطبية بالجهة، في الأيام الثلاثة الأخيرة، 8 وفيات بسبب الفيروس التاجي ما رفع إجمالي الوفيات، منذ بداية الجائحة، إلى 260 حالة.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ25 عينة، صدرت اليوم، إصابة 14 فردا بالفيروس (أي بنسبة عدوى عند مستوى 56 بالمائة).

وتوزّعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 4 بالمهدية و3 بكل من هبيرة وشربان وإصابتين (02) بالشابة مقابل إصابة واحدة بدائرة السواسي.

وتماثل، من جهة أخرى، 33 مصابا للشفاء التام ليبلغ العدد الجملي لحالات الشفاء، منذ ظهور الوباء، 8408 حالة شفاء من أصل 9471 إصابة سجلتها الجهة منها 803 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقّى، اليوم السبت، 446 مواطنا تلقيحا ضد فيروس كورونا ليرتفع عدد المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، إلى 5511 من بينهم 395 تلقّوا الجرعة الثانية من التلقيح.